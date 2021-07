Grecia: Commissione Ue, sì a 20 milioni di euro aiuti ad allevatori suini e produttori miele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime greco da 20 milioni di euro per sostenere gli allevatori di suini e suini neri autoctoni e i produttori di miele nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. La misura affronterà in parte la perdita di reddito subita dai beneficiari a causa dell'epidemia di coronavirus e le misure restrittive che il governo greco ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. La Commissione ha riscontrato che il regime greco è in linea con le condizioni del quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà i 225 mila euro per beneficiario e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)