Albania: ambasciatore Ue Soreca, lotta alla corruzione è priorità verso adesione

- La lotta contro la criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro sono le priorità per l'Unione europea e per l'Albania nel suo percorso verso l'integrazione europea. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca, scrivendo su Twitter per commentare le 38 misure cautelari eseguite tra Albania, Italia, Montenegro e Spagna per i reati di traffico internazionale di droga, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio. Il lavoro congiunto di oltre un anno e mezzo tra le autorità di Albania e Italia è stato decisivo per il risultato odierno, che ha determinato anche il sequestro di beni per milioni di euro.(Alt)