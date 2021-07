Spettacolo: sindaco Sala, momento di ripartire con slancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala è “il momento di ripartire con slancio” per gli spettacoli dal vivo. “Il mondo della musica e dello spettacolo ha sofferto tantissimo. Personalmente credo che sia veramente il momento di ripartire con slancio. Noi abbiamo molti giovani in giro per la città, a volte pensiamo che siano anche troppi la sera, perché non hanno la possibilità di andare in locali e sentire musica. E questo non va bene”, ha detto Sala durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Mace x Milano”. “Fare politica - ha proseguito il sindaco - vuol dire veramente essere capaci di ascolto e poi di prendersi le proprie responsabilità nella proposta. Ascoltando la parte più giovane della città io sento che c’è bisogno di ridarle delle possibilità, perché la magia dei luoghi è insostituibile .Quindi bisogna tornare veramente ai luoghi”. (Rem)