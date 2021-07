Marocco: Lega, liberare studentessa italo-marocchina al più presto, arresto inconcepibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presenteremo un'interrogazione al ministro Di Maio affinché venga fatta piena luce sull'arresto della giovane in Marocco ed il caso venga affrontato con l'attenzione che merita, con l'obiettivo di liberare questa ragazza quanto prima”. Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della commissione Diritti Umani: Marzia Casolari, William De Vecchis, Toni Iwobi, Cesare Pianasso. “Se tutta la vicenda fosse davvero partita semplicemente da un post ironico su facebook di questa studentessa italo-marocchina, sarebbe qualcosa di assolutamente inconcepibile - aggiungono -. Auspichiamo un intervento concreto delle autorità italiane per liberarla al più presto, poiché ingiustamente incarcerata in Marocco per la sola colpa di aver fatto una battuta sui social".(Com)