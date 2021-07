Speciale energia: ministro saudita ringrazia omologo iraniano per “l’amicizia” di questi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, è stato protagonista di un commosso saluto all’omologo iraniano uscente, Bijan Zangeneh, che ha partecipato alla sua ultima riunione del Comitato di monitoraggio ministeriale (Jmmc) dell'accordo Opec+. “Il ministro Zangeneh è un mio personale amico”, ha dichiarato Abdulaziz bin Salman che presiede il Jmmc organizzato a Vienna. Nel suo discorso di saluto, il ministro saudita ha sottolineato come in questi anni il rapporto con Zangeneh, il cui Paese – l’Iran – ha rapporti da sempre tesi con l’Arabia Saudita, sia stato “fondamentale” per consentire all’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) di trovare soluzioni comuni e raggiungere accordi, mantenendo separate il suo contributo all’interno dell’Organizzazione e le questioni politiche che dividono l’Iran da alcuni Paesi Opec, in particolare l’Arabia Saudita. “Il ministro Zangeneh è un mio amico e lo sarà per sempre”, ha affermato il ministro dell’Energia saudita. (Res)