Speciale energia: Germania, esportazioni militari in calo del 17 per cento tra gennaio e giugno

- Le esportazioni militari approvate dal governo federale sono diminuite tra gennaio e giugno scorso del 17 per cento su base annua, raggiungendo un valore totale di 2,296 miliardi di euro. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Il declino ha interessato in particolare le vendite di armi e materiali della Germania destinate ai Paesi terzi, ossia non facenti parte né dell'Ue né della Nato. Il volume degli ordini è stato, infatti, pari a 499 milioni di euro, meno di un terzo degli 1,74 miliardi di euro della prima metà del 2020. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le licenze per l'esportazione di armi rilasciate dal governo tedesco sono diminuite continuamente tra il 2016 e il 2018. Nel 2019, si è invece registrato un balzo al massimo storico di 8,015 miliardi di euro. Nel 2020, il dato ha subito una nuova contrazione di oltre il 25 per cento a 5,82 miliardi di euro. (Geb)