Speciale energia: Iraq, cinque ministri in parlamento per discutere della crisi elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del parlamento dell’Iraq ha convocato per cinque ministri del governo, presieduto da Mustafa al Kadhimi, per discutere della grave crisi elettrica in corso nel Paese. Secondo una nota dell’ufficio stampa del parlamento di Baghdad si tratta del ministro dell’Elettricità, Majid Hantush (che ha già presentato ufficialmente al premier le sue dimissioni, non ancora accettate), del ministro del Petrolio, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, del ministro delle Finanze, Ali Allawi, del ministro della Pianificazione, Khaled Najim, e del ministro dell’Industria, Manhal al Khabbaz. La sala operativa del dicastero dell’Elettricità intanto ha tenuto un “incontro allargato e urgente” per discutere delle forniture di energia, a fronte delle elevate temperature che hanno colpito il Paese, e promuovere l’avvio di un nuovo piano di azione. (Res)