Speciale energia: Russia, a giugno aumenta del 3,1 per cento la produzione di carbone

- La produzione di carbone in Russia nel giugno 2021 è aumentata del 3,1 per cento su base annua ed ha raggiunto 32,79 milioni di tonnellate. È quanto riferito dall'Autorità di monitoraggio del settore di combustibili ed energia. Dall'inizio dell'anno, il volume della produzione è aumentato dell'8,5 per cento, fino a 211,6 milioni di tonnellate. Le forniture di carbone al mercato interno a giugno sono aumentate del 20,6 per cento, toccando 11,96 milioni di tonnellate. Le esportazioni nello stesso mese sono aumentate del 10,5 per cento, fino a 19,03 milioni di tonnellate. Dall'inizio dell'anno, le forniture al mercato interno sono cresciute del 9,8 per cento a 84,15 milioni di tonnellate, mentre quelle destinate a esportazione sono aumentate del 12,7 per cento, fino a 106,07 milioni di tonnellate. (Rum)