Perù: Velarde apprezza invito Castillo a rimanere presidente Banca centrale

- Il presidente della banca centrale del Perù (Bcrp), Julio Velarde, non esclude di rimanere alla guida dell'autorità monetaria, così come offerto da Pedro Castillo, l'esponente della sinistra che secondo lo scrutinio ufficiale sarà il prossimo presidente della Repubblica. "Quando il professor Castillo mi ha invitato l'ho ringraziato e gli ho detto che vorrò parlare in maniera più calma quando sarà proclamato. Ho apprezzato molto che abbia pensato a me", ha detto Velarde nel corso di un forum virtuale citato dai media locali. La notizia della possibile permanenza di Velarde alla Bcrp rappresenta un gesto di continuità con il recente passato del Paese, che ha leggermente ridimensionato presso gli analisti l'immagine di un potenziale presidente pronto a sposare una visione dell'economia più centrata sullo Stato e meno sul capitale privato. (segue) (Brb)