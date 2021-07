Perù: Velarde apprezza invito Castillo a rimanere presidente Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velarde aveva già fatto sapere che avrebbe preso tempo per decidere, ma la mossa di Castillo è stata premiata dai mercati con la ripresa del Sol sul dollaro Usa. Secondo le ricostruzione dei media, la manovra per convincere Castillo a confermare Velarde sarebbe opera di Pedro Francke, "tecnico" del partito Perù libre e consulente di Castillo sui temi economici. A questi, Castillo starebbe pensando per il ruolo di futuro ministro dell'Economia. Il tutto in attesa però della proclamazione dei risultati ufficiali sull'esito del ballottaggio del 6 giugno. (segue) (Brb)