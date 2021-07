Carceri: Sisto, ministero farà chiarezza su tutti i casi di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero della Giustizia è determinato a fare chiarezza, con un approfondimento a 360 gradi, sia sulla filiera di comando sia sui fatti accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. È in corso , altresì , una ampia ricognizione per verificare se vi siano stati altri luoghi penitenziari in cui non siano stati rispettati i diritti costituzionalmente tutelati. Questo proprio per la grande fiducia e il rispetto che il Ministero nutre verso la stragrande maggioranza dei 37mila agenti della PolPen che ogni giorno svolgono, con coraggio e abnegazione, il difficilissimo compito di gestire la fase esecutiva della pena". Lo ha detto a Omnibus, in onda su La7, il sottosegretario alla Giustizia con delega alle politiche carcerarie Francesco Paolo Sisto, che ha spiegato: "Sono già stati assunti provvedimenti di sospensione nei confronti dei dipendenti attinti da misure e, con ogni probabilità, non resteranno limitati a questi soggetti. Non è possibile , in ogni caso,anticipare l'esito di approfondimenti appena avviati. Se l'inchiesta ministeriale, parallela ma non sovrapponibile a quella della Magistratura, porterà dei risultati significativi, se ne terrà debitamente conto per assumere le iniziative necessarie e più opportune". (com)