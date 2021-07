Imprese: Di Maio, aiutare di più il sud a esportare all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aiutare di più il sud che rappresenta solamente il 10 per cento dell’export italiano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, aprendo oggi “Eureka” il format ideato dall'europarlamentare del Movimento cinque stelle Mario Furore, in programma oggi e domani a Foggia. Secondo il ministro il dato basso dell’export delle regioni del sud “grida vendetta”, considerato soprattutto che le variazioni in passato aumentavano grazie alle esportazioni di idrocarburi dalla Basilicata e dalla Sicilia. Il ministro ha osservato che il sud d’Italia non è di certo famoso per il petrolio, ma per il turismo, le eccellenze enogastronomiche, ma anche per le startup innovative. Nel suo intervento Di Maio ha ricordato il protocollo firmato dal ministero degli Affari esteri e dal ministero per il Sud mirato all’aiuto delle imprese con programmi dedicati all’esportazione. “Tutte le imprese sud hanno un tesoro, ma non sanno di poter vendere nei mercati di tutto il mondo e a volte sono vittime dei mercati di contraffazione”, ha sottolineato Di Maio ricordando che i dati parlano di 40 miliardi di euro di “Made in Italy” vero nel mondo e 100 miliardi di falso. In merito il ministro ha citato l’iniziativa che utilizza la Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy.(Res)