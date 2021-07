Covid: monsignor Paglia, nella vaccinazione sono in gioco bene comune e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della presentazione del documento finale della Tavola rotonda internazionale sulle vaccinazioni stilato dalla Pontificia Accademia per la Vita, dalla "World Medical Association" e dalla "German Medical Association", monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha sottolineato che "nella vaccinazione sono in gioco anche il bene comune e la giustizia". Da ciò deriva, prosegue, che "i vaccini dovrebbero essere disponibili per tutti e ovunque, senza restrizioni dovute ad aspetti economici, anche nei Paesi 'a basso reddito'". Affermare la disponibilità universale dei vaccini, spiega il presidente della PAV, "significa entrare in questo complesso insieme di problemi, che toccano aspetti sia scientifico-tecnologici, sia economico-commerciali, sia geopolitici". Per questo motivo, ricorda Paglia, "dobbiamo stare attenti a non imporre una univoca visione occidentale" perché "i vaccini portano su di sé e rappresentano una storia che è segnata da ingiustizie e prepotenze. È un gesto delicato chiedere la fiducia di chi esita, soprattutto nei Paesi che hanno subito prevaricazioni da parte di Paesi in posizione di forza, da cui di fatto i vaccini provengono". (segue) (Civ)