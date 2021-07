Covid: monsignor Paglia, nella vaccinazione sono in gioco bene comune e giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui l'appello: "Per favorire la fiducia non basta un gesto puntuale, ma occorre una politica sistemica, che includa una visione integrale dello sviluppo e rapporti internazionali più equi". Il presidente della Pav sposta il focus sottolineando che "quello che a noi sembra una priorità dal nostro punto di vista, non lo è necessariamente per altri. Non dobbiamo per es. dimenticare che malaria e tubercolosi mietono molte più vittime in Africa di quante ne causi il Covid-19. Ma ancora prima, la mancanza di misure igieniche di base e di acqua potabile è una grave minaccia per la salute e la sopravvivenza". Per questo è importante, conclude Paglia, "che uniamo le forze di tutti coloro che condividono questi obiettivi, anche se è possibile che su altri fronti ci siano vedute differenti". (Civ)