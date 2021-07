Viabilità: A4 Mi - Bs, chiusure stazioni di Cavenago, Grumello, Ospitaletto e Ponte Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa attraverso una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle cinque notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 luglio, con orario 21.00-5.00, sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate; dalle 5.00 alle 18.00 di sabato 10 luglio, sarà completamente chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Ogliok; dalle 5.00 alle 18.00 di sabato 10 luglio, sarà completamente chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest; dalle 5.00 alle 18.00 di domenica 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo. Autostrade ricorda che l'uscita della stazione di Ponte Oglio, con provenienza Brescia, è chiusa in modalità permanente, per consentire attività di ispezione del viadotto sul fiume Oglio e la riapertura è prevista per il 2 ottobre. (Com)