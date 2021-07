Etiopia: Grandi (Unhcr), situazione umanitaria nel Tigrè continua a peggiorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria nel Tigrè continua a peggiorare. È l'allarme lanciato oggi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi. "Per aumentare e fornire aiuti urgenti, gli aeroporti di Macallè e Shire devono riaprire, le comunicazioni e l'elettricità devono essere ripristinate e deve essere dato un accesso sicuro a tutti coloro che ne hanno disperato bisogno", ha scritto Grandi su Twitter. L'appello giunge nel giorno in cui il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha ripreso le sue operazioni nella regione del Tigrè dopo che i combattimenti hanno interrotto la risposta di emergenza la scorsa settimana. È quanto annunciato dall'agenzia Onu in una nota, secondo cui tuttavia una serie di "gravi ostacoli" stanno minacciando l'intera risposta umanitaria nella regione. Nella giornata di ieri il Pam ha raggiunto 10 mila persone sfollate a causa del conflitto con assistenza alimentare di emergenza nell'area di Adi Nebried e ha fornito cibo nutrizionalmente fortificato a 3 mila donne e bambini, molti dei quali soffrono di malnutrizione, a Endabaguna. L'agenzia prosegue oggi le distribuzioni, sperando di raggiungere 30 mila persone nel nord-ovest del Tigrè entro il fine settimana. (segue) (Res)