Albania: Procura anticorruzione, grazie a lavoro con Italia 38 misure cautelari per traffici di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro congiunto di oltre un anno e mezzo tra le autorità di Albania e Italia è stato cruciale per arrivare al risultato odierno. Lo ha affermato il direttore della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (Spak), Arben Kraja, in una conferenza stampa congiunta tenutasi online con le autorità italiane dopo le 38 misure cautelari eseguite tra Albania, Italia, Montenegro e Spagna per i reati di traffico internazionale di droga, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio. Kraja ha spiegato che le indagini condotte insieme alla Direzione investigativa antimafia italiana hanno dimostrato il coinvolgimento di procuratori, agenti di polizia e pubblici ufficiali in attività criminali che includevano il traffico di droga dall'Albania alla Puglia. (segue) (Alt)