Albania: Procura anticorruzione, grazie a lavoro con Italia 38 misure cautelari per traffici di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo identificato l'intera catena, dalla produzione al trasporto dei narcotici in Italia", ha dichiarato il direttore della Spak. "Abbiamo identificato e confiscato beni per un ammontare di diversi milioni di euro", ha aggiunto Kraja. "Abbiamo confiscato 11 proprietà private a Valona, Kavaja e Tirana, inclusi terreni, imprese e ristoranti", ha spiegato il procuratore della Spak, Vladimir Mara, secondo cui ben quattro gruppi criminali sono stati individuati in quanto coinvolti nel traffico di 6 tonnellate di sostanze narcotiche dall'Albania all'Italia. Secondo quanto riferisce l'emittente "EuroNews Albania", il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha ringraziato le autorità albanesi per il contributo in questa operazione di successo. (Alt)