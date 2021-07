Brianza: al via “Oplà”, strumento per raccogliere segnalazioni a difesa del suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento operativo per promuovere il monitoraggio partecipato del territorio di Monza e Brianza e coinvolgere operatori e professionisti nella cura e difesa del suolo. Si chiama “OPLà” ed è dedicato alla raccolta dati utile ad approfondire il quadro conoscitivo degli occhi pollini, un fenomeno geologico che rappresenta una fragilità della fascia pedemontana lombarda. Il progetto è stato presentato a oltre 250 professionisti e tecnici durante il webinar di aggiornamento “Gli occhi pollini nel territorio di Monza e Brianza”, promosso dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con Regione Lombardia, BrianzAcque, Ato Mb e gli ordini dei geologi, degli architetti, degli agronomi e il collegio dei geometri di Monza e Brianza. Lo sviluppo del modulo Oplà - spiega una nota della Provincia Mb - rappresenta un tassello dell’infrastruttura che la Provincia sta sviluppando per la gestione dei dati territoriali. Un’infrastruttura, costituita non solo da software ma soprattutto da competenze e know how, indispensabili strumenti di supporto decisionale nella pianificazione. La Provincia di Monza e della Brianza ha iniziato a prestare particolare attenzione al fenomeno degli occhi pollini dal 2011. Affidandosi a studi scientifici per definire il grado di suscettività del territorio e mappando il fenomeno, ha tracciato le prime linee guida per aiutare, in primo luogo i Comuni, a definire modalità per contenerne gli effetti e l’insorgenza. (segue) (Com)