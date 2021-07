Brianza: al via “Oplà”, strumento per raccogliere segnalazioni a difesa del suolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal quadro elaborato attraverso le prime analisi effettuate è emerso che gli occhi pollini si estendendono su quasi tutta la provincia con una particolare concentrazione nel settore orientale del territorio provinciale. Dal 2020 è stata avviata l’estensione di un nuovo studio che coinvolge i settori occidentale e centrale del territorio che non ne sono esenti. “Monza e Brianza è la prima Provincia lombarda che sta effettuando una analisi conoscitiva approfondita del fenomeno degli occhi pollini a supporto della pianificazione territoriale. Lo sforzo che il nostro ente sta portando avanti con questo studio è fondamentale per promuovere il fenomeno da curiosità geologica a tema di dissesto, un passaggio fondamentale per poter orientare politiche di mitigazione e prevenzione”, spiega il vice presidente della Provincia Mb, Riccardo Borgonovo. “Grazie ad Oplà - prosegue - una vasta platea di operatori del territorio potrà contribuire alla raccolta delle informazioni utili al monitoraggio del fenomeno da parte dei nostri uffici tecnici”. (Com)