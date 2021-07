Roma: fermato a Fiano Romano con 68 chili di cocaina, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva stipato in una anonima Fiat Panda grigia 68 chili di cocaina purissima. A finire in manette è stato un 36enne fermato dalla polizia per controllo stradale a Fiano Romano. Ieri pomeriggio gli agenti del III Distretto Fidene e del commissariato Villa Glori, stavano pattugliando la periferia nord della capitale quando hanno dato "l'alt" al conducente di una Panda che transitava a Fiano Romano. Il 36enne che era alla guida dell'utilitaria, ha tentennato quel poco che è bastato agli agenti per insospettirsi. L'uomo, in 3 valigie, uno zaino ed una busta di un supermercato, trasportava 62 panetti di cocaina purissima per un peso totale di circa 68 chili. Per lui sono scattate immediatamente le manette ed è stato posto a disposizione della Magistratura. (Roma)