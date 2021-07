Cina: ministro Wang interverrà al nono Forum mondiale della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parteciperà alla cerimonia di apertura del nono Forum mondiale per la pace e terrà domani un discorso programmatico. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Con il tema "Cooperazione per la sicurezza internazionale nell'era post-pandemia: protezione e pratica del multilateralismo", il forum si terrà presso l'Università Tsinghua di Pechino fino al 4 luglio. Ex figure politiche, inviati diplomatici in Cina e capi di think tank terranno interventi sulla crisi pandemica e sulla deglobalizzazione, proponendo soluzioni creative e promuovendo la cooperazione a più livelli e multisettoriale tra la comunità internazionale. Fondato nel 2012, quest'anno il Forum tratterà alcune questioni globali come l'influenza delle relazioni sino-americane sull'ordine internazionale, la geopolitica nell'era digitale e l'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), nonché la ripresa economica globale. Ci saranno anche dibattiti sulla cooperazione per la sicurezza Asia-Pacifico, la ricostruzione della fiducia reciproca tra Cina e India, la riduzione degli armamenti strategici, il ruolo dei Paesi Brics (Russia, India, Cina e Sudafrica) e la governance globale. I dibattiti di questa edizione assumeranno varie forme, tra cui riunioni online, riunioni miste e in presenza. (Cip)