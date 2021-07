Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, a Ekaterinburg bilaterale tra ministri Manturov e Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in occasione dell'esposizione industriale Innoprom di Ekaterinburg, terrà un incontro bilaterale con il ministro dell'Industria russo Denis Manturov. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, nella conferenza stampa di presentazione della fiera, che si terrà dal 6 al 9 luglio a Ekaterinburg, alla quale l'Italia partecipa quest'anno come ospite d'onore. Secondo Terracciano, nell'incontro tra Giorgetti e Manturov si discuterà delle collaborazioni in atto e potenziali tra Italia e Russia. In occasione della visita potrebbe essere firmato un accordo tra l'Ice e l'analoga agenzia russa, Russkij ekportnyj tsentr. (Rum)