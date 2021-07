Croazia: Covid, allentate le restrizioni di ingresso dalla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini che provengono dal territorio dalla Serbia possono entrare in Croazia senza dover giustificare il motivo del viaggio. Lo hanno stabilito le autorità croate, allentando così le restrizioni precedentemente introdotte per contenere la diffusione del Covid-19. Resta l'obbligo di presentare un test negativo per l'ingresso, che può essere stato eseguito al massimo 72 ore prima se molecolare e 48 ore prima se antigenico. L'ingresso è consentito anche con certificato di vaccinazione avvenuta non oltre 210 giorni prima e almeno 14 giorni prima del transito al confine. I vaccini riconosciuti sono Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Johnson&Johnson. E' possibile infine l'ingresso con un certificato che attesti di avere già avuto il Covid. I minori di 12 anni accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci sono esentati dall'obbligo di presentare esito negativo del test o dall'obbligo di autoisolamento. (Seb)