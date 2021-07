© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe non stanno attualmente pensando ad introdurre una nuova serrata nel Paese, nonostante l'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, rilevando come tuttavia sia necessario vaccinarsi contro il coronavirus per prevenirlo. (Rum)