Covid: Guterres, necessario raddoppiare produzione vaccini e con equa distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario raddoppiare la produzione di vaccini contro il coronavirus e realizzare una distribuzione equa. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni unite (Onu), Antonio Guterres, dopo il suo incontro con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) di Madrid, spiegando che non si è ancora "sicuri di aver sconfitto il virus". A questo proposito, il segretario generale dell'Onu ha sottolineato che il Covid si sta diffondendo "a macchia d'olio" e le nuove varianti e c'è il rischio che una di essere possa rendere "inefficaci" le azioni che si stanno mettendo in campo. "Per questo la solidarietà è ora essenziale". Guterres ha colto l'occasione della visita a Madrid per "testimoniare la cooperazione esemplare della Spagna con il sistema delle Nazioni Unite" ed "il coraggio" che gli spagnoli hanno dimostrato nell'affrontare la pandemia. (Spm)