Lombardia: Sertori, da Regione un milione di euro per mettere in sicurezza i cimiteri di 53 Comuni

- È stato firmato il decreto che dispone la graduatoria del bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni lombardi sotto i cinquemila abitanti, proposto dall'assessore a Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori. La misura, con una dotazione economica di un milione di euro - spiega una nota di Regione Lombardia - finanzia interventi strutturali da concludersi entro il 30 novembre 2021 e l'acquisto di attrezzature. L'importo del finanziamento, in capo a ogni singolo beneficiario, indipendentemente dagli interventi inseriti nella sua domanda, non può essere superiore a 20 mila euro. "A oggi - afferma l'assessore Sertori - sono state presentate 603 domande, di cui 581 ammesse e 22 non ammesse. Data la dotazione finanziaria attuale di un milione di euro, saranno finanziate le 53 domande con punteggio più alto, alta classe di svantaggio e minore popolazione. La dimensione demografica è un fattore essenziale, privilegiati i piccolissimi Comuni". "Sono molti i Comuni lombardi - aggiunge Sertori - che mi hanno segnalato la necessità di dover realizzare opere nei cimiteri e di sopperire alla mancanza di attrezzature utili alla gestione delle sepolture. Grazie a questa misura abbiamo intercettato una reale esigenza andando a migliorarne non solo l'infrastruttura ma anche ad efficientarne la gestione nel medio-lungo periodo". (segue) (Com)