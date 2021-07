Lombardia: Sertori, da Regione un milione di euro per mettere in sicurezza i cimiteri di 53 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse - conclude l'assessore Sertori - resterà valida per dodici mesi successivi alla sua approvazione, con la possibilità che si rendano disponibili ulteriori risorse regionali". Il bando regionale è volto all'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose necessari all'ampliamento cimiteriale; alla costruzione, alla demolizione, alla ristrutturazione, al recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti cimiteriali; all'acquisto di attrezzature ad utilizzo pluriennale funzionali all'attività cimiteriale. Il contributo è ammesso anche per più cimiteri situati nel territorio del beneficiario, mentre non è rivolto né agli interventi di ordinaria manutenzione né alla copertura degli oneri della gestione ordinaria dei cimiteri comunali. Il contributo è inoltre escluso per i soggetti beneficiari che, a partire dall'anno 2018, abbiano già fruito, per il medesimo cimitero, di finanziamenti regionali. (Com)