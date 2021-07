Covid: Messa, con pandemia ruolo sociale scienza è diventato più chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un momento di grande responsabilità nel quale è fondamentale che il mondo dell’università lavori insieme al mondo degli enti di ricerca e della cultura. Fare ricerca, come dice Papa Francesco, è faticoso; la ricerca richiede rigorosità, disciplina, richiede di saper perseguire i propri scopi con alti e molti bassi, ma dà opportunità e speranza alle nuove generazioni, insegna a usare metodi, severi e impegnativi, ma che spingono al confronto e consentono di risolvere conflitti”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo all’Università degli Studi di Teramo per aprire il Meeting internazionale “La Scienza per la pace”. “La rete che riusciremo a creare sarà quella che ci consentirà di vedere, nei prossimi anni, i frutti degli investimenti che stiamo facendo oggi - ha aggiunto la ministra -. Siamo il Paese che ha ricevuto più fondi dal Recovery Fund, ora dobbiamo dimostrare non di saperli usare e basta, ma di saperli usare bene. Per farlo serve veramente una comunità non solo scientifica e accademica, ma anche istituzionale: i territori, che non dobbiamo dimenticare, devono rendersi parte attiva, devono decidere dove andare e mettere a regime tutte le risorse che hanno”. (segue) (Com)