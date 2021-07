Repubblica Ceca: premier Babis loda sforzo collettivo in visita a villaggio colpito da tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, è stato in visita a Moravska Nova Ves, uno dei villaggi colpiti dal tornado di una settimana fa. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Babis ha detto che “un grande lavoro è stato fatto” per ripristinare l’area e le comunicazioni. “E’ importante che alla gente aiuti arrivino rapidamente, che ci siano i mezzi e gli uomini necessari. L’impegno di tutti, la solidarietà, sono grandi e ne sono contento”, ha dichiarato il premier. Il capo del governo ceco, accompagnato dal ministro dell’Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ha avuto modo di vedere la portata del danno provocato dal tornado alle ferrovie, al trasporto di energia, alla locale industria vinicola e molto altro. La sera di giovedì 24 giugno un tornado ha colpito la Moravia meridionale, in particolare le aree di Hodonin e Breclav, devastando 1.200 case, ferendo decine di persone e uccidendone sei. Sebbene i meteorologi abbiano inizialmente classificato il fenomeno come un tornado di categoria F3, un rapporto preliminare dell’Istituto idrometeorologico ceco (Chmi) lo ritiene invece di categoria F4. La velocità di un tornado non è misurabile con precisione e la sua forza è quindi stimata in base al danno provocato. Un tornato di categoria F4 produce danni devastanti che possono includere la distruzione di case anche con solide fondamenta. Per la Repubblica Ceca non è la prima volta che nel suo territorio accade un tornado ma lo è in quanto alla gravità del fenomeno meteorologico. (Vap)