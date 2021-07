Tunisia: Ghannouchi denuncia deputati Pdl per aver ostacolato lavoro parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, parlamento della Tunisia), Rached Ghannouchi, ha sporto denuncia alla Procura generale presso il Tribunale di primo grado di Tunisi contro membri del gruppo del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), accusandoli di ostacolare l'operato del parlamento. Lo ha rivelato il vice procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen al Dali, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Il presidente dell'Arp e leader del movimento islamico Ennahda ha chiesto alla Procura di autorizzare la forza pubblica per interrompere il sit-in dei membri del blocco all'interno del parlamento e impedire loro di interrompere le sessioni. Al Dali ha aggiunto che la Procura, dopo aver esaminato la denuncia, l'ha deferita a una delle squadre di sicurezza affinché conduca le indagini necessarie e informi la Procura in un secondo momento dei risultati per poter prendere le decisioni necessarie. I membri del gruppo parlamentare del Pdl hanno tentato mercoledì scorso, 30 giugno, di impedire lo svolgimento della sessione plenaria dell'Arp dedicata a discutere l'accordo relativo al Fondo per lo sviluppo del Qatar. (Tut)