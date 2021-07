Grecia: viceleader di Alba dorata Pappas trasferito al carcere di massima sicurezza di Domokos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice leader dell'ex partito di estrema destra greco Alba Dorata, Christos Pappas, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Domokos, nella Grecia centrale, dove dovrà scontare la condanna a 13 anni e tre mesi di detenzione. La decisione è stata presa questa mattina dai procuratori ellenici, dopo l'arresto ieri sera di Pappas nell'area di Zografou. Pappas si unirà così all'ex leader di Alba dorata Nikos Michaloliakos ed agli altri membri dell'ex partito di estrema destra condannati nell'ottobre 2020 per aver guidato un'organizzazione criminale. "Ha voluto arrendersi", ha dichiarato oggi l'avvocato di Pappas commentando l'arresto del numero 2 di Alba dorata dopo quasi nove mesi di latitanza. L'ex partito politico di estrema destra Alba dorata nell'ottobre del 2020 è stato riconosciuto come un'organizzazione criminale dalla Corte d'appello di Atene. Tutti i 68 imputati sono stati condannati ad almeno 10 anni di carcere: tra questi anche 18 ex parlamentari, incluso il leader di Alba dorata Michaloliakos e il suo vice Pappas, che era fuggito subito dopo la condanna. Secondo le informazioni divulgate dai media ellenici, l'arresto di Pappas è stato effettuato dopo le indagini antiterrorismo in un’abitazione in cui si era nascosto dopo la condanna. Lo scorso ottobre il Tribunale di Atene ha giudicato quattro casi racchiusi in uno: oltre all’operato di Alba dorata come organizzazione criminale, è stato giudicato l’omicidio per accoltellamento del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuto nel 2013 nel porto ateniese del Pireo, per cui è stato condannato Giorgos Roupakias, ritenuto un sostenitore del partito di estrema destra; cinque imputati sono stati ritenuti colpevoli per l'attacco ad altrettanti pescatori egiziani; confermati infine i capi d’imputazione anche per i quattro esponenti di Alba dorata accusati per gli attacchi ai sindacalisti del Fronte militante di tutti i lavoratori (Pame). (segue) (Gra)