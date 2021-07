Imprese: Confcommercio Roma e associazione la Scialuppa insieme per assistere aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Roma e l'associazione la Scialuppa insieme per assistere le imprese. "Nel corso di questa pandemia sono aumentati esponenzialmente i casi in cui i nostri associati ci hanno chiesto assistenza per una rinegoziazione delle condizioni contrattuali nelle quali si siano verificati inadempimenti o ritardi negli adempimenti, per assicurare comunque il proseguo dei rapporti commerciali. A questo scopo Confcommercio Roma ha sottoscritto una convenzione con l’associazione no profit 'La Scialuppa', che si occupa di assistere piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica". Lo dichiara in una nota il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. "La Scialuppa, composta da un team di esperti e professionisti del settore, offre infatti tra i propri servizi un’assistenza universale - aggiunge Guasco-: dalla rinegoziazione dei contratti affetti da alterazioni economiche, alla prevenzione del contenzioso giudiziale, anche a causa delle crisi scaturite dall’interruzione traumatica dei rapporti commerciali". (segue) (Com)