Sardegna: Cagliari per due giorni capitale europea della resilienza

- Oggi e domani Cagliari e la Sardegna saranno protagoniste di ResiliEurope, iniziativa finanziata dall'Asel, l'associazione sarda Enti locali e dalla Commissione europea nel quadro del programma Europa per i cittadini. L'obiettivo è quello di promuovere il dialogo interculturale coinvolgendo i cittadini alla vita dell'Unione europea, coniugando anche il concetto di solidarietà con quello di resilienza. Resilienza, insularità e solidarietà saranno gli assi portanti del progetto, tematiche sulle quale dialogheranno Università, istituzioni, studenti e cittadini. Durante i seminari si confronteranno storie ed esperienze diverse vissute in Europa per capire come si possa costruire cittadinanza attiva, legando il tutto al tema dell'insularità. Amministratori locali provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Corsica, dalla Germania, dalla Grecia, da Malta, dal Montenegro, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Svezia, insieme a delegati italiani provenienti da Sicilia, Puglia, Lazio e Toscana, affronteranno il tema della resilienza con l'obiettivo di promuovere la partecipazione degli studenti universitari alla vita dell'Unione. (Rsc)