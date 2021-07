Brianza: Provincia, ponti di Binzago Meda e Cesano ottengono certificato d’idoneità statica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ponti della Milano-Meda coinvolti nell'operazione ponti sicuri della Provincia di Monza e Brianza hanno superato un'altra sessione di prove e ottenuto il rinnovo dei certificati di idoneità statica. Tre i ponti coinvolti nell'ultimo monitoraggio avviato con diverse modalità in vista della scadenza dei certificati lo scorso 30 giugno 2021: il ponte P12 di via Alessandro Manzoni a Binzago; il ponte P26 di via tre Venezie, a Meda e il ponte P14 a scavalco di via san Benedetto a Cesano Maderno. "Questa è un'altra buona notizia per gli utenti della Milano-Meda che è oggetto di monitoraggi ed attività di manutenzione continua per garantirne la sicurezza. Alcuni ponti, in particolare, sono inseriti nei progetti di Pedemontana e in attesa di capirne lo sviluppo, la Provincia continua a garantite tutte le operazioni necessarie a certificarne la percorribilità”, commenta in una nota il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. I due ponti P12 e P26 della "Milano – Meda" hanno superato positivamente le prove di carico statiche eseguite nelle notti tra mercoledì 9 e venerdì 10 giugno. I due nuovi certificati di idoneità statica ottenuta hanno validità estesa sino al 30 giugno 2022 e impongono limitazioni e prescrizioni del tutto analoghe ai precedenti, tra le quali l'obbligo di prosecuzione, per entrambi i ponti, dei monitoraggi strutturali continui. Non sarà necessario, dunque, attuare alcuna variazione ai provvedimenti di limitazione già in essere: sia sul ponte P12 di Binzago che sul ponte P26 di Meda permarrà quindi il divieto di transito per mezzi aventi massa superiore a 35 tonnellate. (segue) (Com)