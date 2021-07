Brianza: Provincia, ponti di Binzago Meda e Cesano ottengono certificato d’idoneità statica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’elaborazione delle deformazioni registrate in fase di prova dalle strumentazioni appositamente collocate in sito, oltre che degli esiti dei monitoraggi strutturali continui condotti nel corso di un intero anno sui due ponti e dell'ispezione visiva, hanno infatti permesso di constatare per entrambi - si legge nella nota della Provincia Mb - comportamenti elastici delle strutture sottoposte a carico e assenza di anomalie e criticità”. In particolare, in fase di prova il ponte P12 è stato caricato con tre autocarri a tre assi per totali 98 tonnellate, mentre il ponte P26 è stato caricato con tre autocarri a tre assi e un autocarro a quattro assi per totali 140 tonnellate. Il ponte P14, invece, non è stato sottoposto a prova di carico statica, ma a sola disamina degli esiti dedotti dal monitoraggio strutturale continuo dell'ultimo anno e dall'ispezione visiva. "Poiché la struttura ha manifestato comportamenti costanti e assenza di anomalie e criticità - spiega la Provincia - ciò ha sostanzialmente consentito di estendere la validità del precedente certificato di idoneità statica sino al 31 gennaio 2022, mantenendo limitazioni e prescrizioni, tra le quali l'obbligo di prosecuzione del monitoraggio strutturale continuo". Anche per il ponte P14 non saranno necessarie variazioni ai provvedimenti di limitazione già in essere. In particolare, permarrà, lungo la corrispondete viabilità superiore della SP ex SS n. 35, il divieto di transito per mezzi con massa superiore a 44 tonnellate e il divieto di sorpasso per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate. Il monitoraggio statico del ponte P14 verrà assicurato ancora per i prossimi mesi, per poi essere definitivamente rimosso nel momento in cui il nuovo manufatto, realizzato esternamente, verrà "infilato" sotto all'attuale, materializzando così il nuovo ponte.(Com)