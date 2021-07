Donne: Bergamini (FI), Ue intervenga su Convenzione Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia "si è ritirata ufficialmente dalla Convenzione di Istanbul. Una decisione che amareggia molto se si pensa al percorso fatto dai Paesi per giungere ad un accordo comune per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione, firmata nel 2011 da 34 Paesi, molti dei quali purtroppo non l’hanno ancora ratificata, costituisce un risultato importante in quanto ambisce a creare un unico spazio giuridico paneuropeo sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. Il moltiplicarsi dei casi, che si verificano anche in Italia, ci insegna quanto sia indispensabile avere strumenti di contrasto comuni che possano arginare una piaga ancora largamente diffusa". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Auspichiamo - conclude - che la Ue possa svolgere un’azione di sensibilizzazione presso il governo di Ankara affinché ritorni ad adottare convintamente tutte le misure volte a condannare ogni forma di violenza, in special modo verso le donne".(Com)