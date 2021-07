Libia: membro del Foro di dialogo, elezioni 24 dicembre “incubo per usurpatori del potere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni previste per il 24 dicembre prossimo in Libia sono “un incubo per gli usurpatori del potere”. Lo ha dichiarato il membro del Foro di dialogo politico libico, Saida Al Yaqoubi, in un post su Twitter. Secondo la rappresentante del Foro, riunito dal 28 giugno a Ginevra, all’interno del forum è presente un gruppo che si oppone apertamente alle elezioni e presenta proposte per garantire la sopravvivenza del proprio “partito”. Al Yaqoubi ha sottolineato che le elezioni “non possono essere aggirate” e ha chiesto alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) di riportare le discussioni verso la giusta direzione, non considerando le proposte avanzate dai gruppi che beneficiano del mantenimento dello status quo. Il membro del Foro ha spiegato che vi sono quattro temi che la missione Onu non può ignorare: la volontà dei libici, la road map precedentemente concordata, la Base costituzionale necessaria per lo svolgimento delle elezioni e le risoluzioni 2570 e 2571 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, secondo cui coloro che ostacolano o compromettono il completamento con successo della transizione politica della Libia, comprese le elezioni previste nella road map, saranno ritenuti responsabili.(Lit)