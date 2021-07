Carceri: fonti ministero Giustizia, presto ispezione Dap a Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni avverrà l'ispezione disposta dal Dap nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo il via libera dall' autorità giudiziaria. È quanto si apprende da fonti di via Arenula. A capo della commissione ispettiva è stato indicato il direttore generale detenuti e trattamento. Un fatto eccezionale che è un segnale del fatto che il Dap vuole seguire in modo diretto le attività ispettive, visto che il direttore generale riferisce direttamente ai vertici del Dap. (Rin)