Sahara: ambasciatore del Marocco a Ginevra denuncia “ostinazione” dell’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore rappresentante permanente del Marocco a Ginevra, Omar Zniber, ha criticato le dichiarazioni del rappresentante dell’Algeria, definendole “ingiustificata ostinazione”. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, in riferimento alla denuncia di ieri di Zniber verso "l’ostinazione" del rappresentante dell’Algeria di riproporre la questione del Sahara occidentale durante l’incontro del Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Il rappresentante del Marocco sostiene che l’Algeria stia mettendo in atto una “manovra diversiva sterile e controproducente avente lo scopo di distogliere l’attenzione dalle gravi accuse mosse dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite e da diverse Ong in tutto il mondo sulle violazioni dei diritti umani che avvengono in Algeria”.(Mar)