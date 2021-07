Malesia: il parlamento sarà riconvocato entro la fine di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia convocherà la prima sessione parlamentare di quest’anno entro la fine del mese di luglio. Lo ha annunciato Takyuddin Hassan, ministro del dipartimento del premier Muhyiddin Yassin, secondo cui il Parlamento si riunirà “il prima possibile” su istruzione del capo del governo. La data dovrebbe essere decisa nel corso della prossima riunione dell’esecutivo, in programma mercoledì prossimo. Era stato il re Sultan Abdullah Ahmad Shah a esprimere nei giorni scorsi l’auspicio che il parlamento venisse convocato prima del primo agosto, data in cui scadrà lo stato d’emergenza attualmente in vigore per il contenimento della pandemia di Covid-19. Le sessioni parlamentari sono state annullate da quando il re, su sollecitazione del premier Muhyiddin, ha dichiarato lo stato di emergenza il 12 gennaio scorso a fronte di un’ondata di contagi da coronavirus. L’interruzione delle attività parlamentari è stata fortemente contestata dalle forze di opposizione, che hanno accusato il capo del governo di aver fatto pressioni per bloccare l'ordinaria conduzione dei lavori parlamentari col pretesto della pandemia per sottrarsi ai possibili voti di sfiducia ai danni della propria coalizione di governo.(Fim)