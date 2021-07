Sardegna: lingue minoritarie, sostegni economici per diffusione su media regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno stanziamento complessivo di oltre un milione di euro la Giunta regionale ha approvato le linee di finanziamento a sostegno e all'incentivazione dell'utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino per la pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line, la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, la produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione e la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web. (segue) (Rsc)