Covid: bozza Iss, contagi in calo ma aumentano varianti Delta e Kappa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questa settimana la pressione sui servizi ospedalieri si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le regioni e l'indice di trasmissibilità Rt scende ancora: l'ultimo dato è 0,63, mentre la scorsa settimana era 0,69. Nessuna regione, viene fuori dal monitoraggio, “supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 3 per cento sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 362 del 22 giugno a 240 del 29 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (3 per cento). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 2.289 a 1.676”. (segue) (Rin)