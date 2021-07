Covid: bozza Iss, contagi in calo ma aumentano varianti Delta e Kappa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione tuttavia, evidenzia il testo, “la proporzione di casi di infezione da virus Sars-CoV-2 causati da varianti delta e kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del paese. Poiché la variante delta sta portando ad un aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”. É necessario, perciò, “raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione – viene evidenziato – per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità”. Infine, quanto alla circolazione del virus nelle regioni, tutte sono classificate a rischio basso, con uno scenario di tipo uno. (Rin)