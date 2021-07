Guatemala: denunciato tentativo di fuga dei figli dell'ex presidente di Panama, Martinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due figli dell'ex presidente di Panama, Ricardo Martinelli, avrebbero tentato la fuga dal carcere guatemalteco Mariscal Zavala, dove erano reclusi in attesa di estradizione per un processo per riciclaggio di denaro. Lo fa sapere il ministero dell'interno del Guatemala annunciando il potenziamento delle misure di sicurezza della struttura carceraria. Le autorità, in "comunicazione" con l'intelligence Usa, hanno detto di aver ricevuto informazioni su un piano di fuga dei due reclusi, entrambi con doppia cittadinanza italiana e panamense. (segue) (Mec)