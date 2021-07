Guatemala: denunciato tentativo di fuga dei figli dell'ex presidente di Panama, Martinelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di giovedì, riferisce un portavoce del ministero, Pablo Castillo, la polizia ha fatto scattare un'operazione in carcere, scoprendo la presenza indebita di nove minorenni con al seguito "oggetti" non permessi entro il perimetro. "I fratelli Martinelli sono stati isolati e si trovano ora in una sezione sottoposta a misure di sicurezza per poter evitare qualsiasi intenzione di fuga", ha detto il portavoce. I legali dei due, riporta la stampa regionale, parlano di una informazione "completamente falsa", segnalando tra le altre cose la totale assenza di legami familiari o amicali tra i reclusi e il Paese che li ospita. (segue) (Mec)