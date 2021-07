Guatemala: denunciato tentativo di fuga dei figli dell'ex presidente di Panama, Martinelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Enrique, di 39 anni, e Ricardo Alberto Martinelli Linares, di 41, sono reclusi nel carcere di Città del Guatemala dal 6 luglio dello scorso anno, giorno in cui vennero ferranti all'aeroporto internazionale, pronti a salire su un volo umanitario e sottrarsi così alle indagini aperte sul loro conto. I figli dell'ex capo dello stato sono accusati di riciclaggio di denaro sporco in uno dei casi di presunta corruzione legata all'impresa edile brasiliana Odebrecht. Il 26 maggio un tribunale guatemalteco ha accettato la richiesta di estradizione avanzata dagli Usa per Luis Enrique, in attesa di esaminare quella di Ricardo Alberto. (segue) (Mec)