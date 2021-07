Guatemala: denunciato tentativo di fuga dei figli dell'ex presidente di Panama, Martinelli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo il loro arresto, nel 2020, il Parlamento centroamericano )l'assemblea legislativa regionale) ha deciso di non insediare i Martinelli come deputati eletti, dinanzi al pericolo che potessero utilizzare l'immunità parlamentare per eludere l'estradizione. Lo stesso Martinelli padre, presidente di Panama dal 2009 al 2014, e anch'egli accusato di reati di corruzione è sotto processo negli Usa per un caso di intercettazioni illegali ai danni di oppositori. L'ex capo dello Stato, che denuncia una persecuzione internazionale nei suoi confronti, ha annunciato di volersi ripresentare alle presidenziali del 2024. (Mec)