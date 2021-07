Romania: premier Citu, serve una maggiore presenza economica degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Romania serve una consistente presenza economica statunitense. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, a un ricevimento presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Bucarest. "Manterremo ai massimi livelli la cooperazione strategica tra Romania e Usa, sfruttando le opportunità derivanti dalla nostra visione comune in merito a difesa, sicurezza energetica, ripresa economica sostenibile", ha detto. "Al di là della nostra eccellente cooperazione in materia di sicurezza e dell'importanza di aumentare la presenza militare statunitense nel nostro Paese, il governo rumeno mira a incoraggiare e stimolare una presenza economica statunitense il più coerente possibile in Romania, anche attraverso lo sviluppo delle fonti energetiche, compreso il nucleare", ha dichiarato il primo ministro romeno. Citu ha affermato che la recente adozione della legge di ratifica dell'accordo intergovernativo bilaterale sul nucleare civile deve "segnalare l'accelerazione di grandi progetti, in grado di fornire un ulteriore ancoraggio strategico al rapporto bilaterale". (segue) (Rob)