Romania: premier Citu, serve una maggiore presenza economica degli Usa (2)

- "Diamo un'importanza simile all'infrastruttura di trasporto che si articola nella regione dell'Europa centrale e orientale, con un impatto strategico sullo sviluppo economico della regione, nonché sulla mobilità militare", ha affermato Citu, citando i progetti di interconnessione regionale, Rail-2-Sea e Via Carpathia. Per quest'ultima il coinvolgimento degli Usa, anche finanziario, è essenziale. Il primo ministro ha sottolineato che lo sviluppo coerente della dimensione economica e degli investimenti del partenariato strategico tra la Romania e gli Stati Uniti è una priorità fondamentale per il suo esecutivo. Bucarest intende perseguirla "promuovendo politiche che garantiscano prevedibilità, trasparenza e riducendo gli oneri burocratici, eliminando la burocrazia. (segue) (Rob)